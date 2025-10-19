Участники Ассоциации ветеранов в Химках передали гумпомощь бойцам СВО

В отделении Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» провели сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Участники химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО совместно с волонтерами отправили на фронт аптечки первого эшелона.

В наборе аптечки есть все необходимое для оказания экстренной самопомощи: кровоостанавливающие и обезболивающие средства, жгут, бинт, бандаж, перчатки. Для удобства военнослужащих аптечки имеют минимальный вес и объем.

«Для наших бойцов наличие такой аптечки под рукой — это вопрос их спокойствия и готовности к любой ситуации на поле боя. Очень важно, чтобы наши ребята, выполняющие свой долг, знали, что о них помнят и их ценят их подвиг. Сбор гумпомощи — это наша благодарность в действии» — поделился руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Химки Александр Александров.

Каждый желающий может передать на фронт продукты длительного хранения, медикаменты, одежду, средства личной гигиены и другие вещи, которые могут быть полезны бойцам.

Вещи можно сдать в местное отделение «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, 12 или в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18Б. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00.