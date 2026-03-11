Участники Ассоциации ветеранов СВО встретились со школьниками в Одинцове

Необычный урок прошел в корпусе «Интеллектуал» центра «КвантУм» в Звенигороде, куда приехали ветераны боевых действий и провели с детьми целый день. На встрече присутствовали ученики с пятого по десятый класс.

Маленьким детям и старшеклассникам нужно рассказывать о важных вещах по-разному, поэтому для каждой возрастной группы подготовили свою беседу. Например, с самыми младшими говорили о том, что такое ответственность, как научиться доводить дела до конца и почему важно быть целеустремленным. Объяснили, что эти качества пригодятся не только в учебе, но и в жизни.

Ребятам из средних классов напомнили простую вещь: мы можем спокойно ходить в школу, гулять с друзьями и заниматься любимыми делами, потому что есть люди, которые нас защищают. Они сейчас там, где трудно, и делают свою работу. А старшеклассникам рассказали о том, зачем нужна армия сегодня. Также поговорили о безопасности в интернете: объяснили, что нельзя верить всему, что пишут в социальных сетях, и что слова могут ранить сильнее пули.

Кроме того, в конце каждого урока детям показывали видео про работу спецназа, а также рассказали о Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Ребята увидели, как тренируются будущие защитники.