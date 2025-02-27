Участники «Активного долголетия» в Химках написали письма бойцам СВО

В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» состоялась патриотическая акция для участников клуба «Активное долголетие». В рамках мероприятия химчане написали письма поддержки бойцам СВО и собрали около 80 килограммов гуманитарной помощи для военнослужащих.

В акции приняли участие муниципальный депутат Юлия Ишкова и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Они подчеркнули важность поддержки российских военнослужащих, защищающих интересы страны. «Дата проведения мероприятия выбрана неслучайно. Три года назад Россия начала специальную военную операцию на Украине», — отметила Алина Шалимова.

Во время встречи участникам рассказали о значении СВО и роли спецоперации в обеспечении безопасности государства. Акция прошла под лозунгом «Успех в единстве поколений» и стала частью широкомасштабной общественной программы, направленной на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание.

«Те, кто сегодня находятся в тылу, просто обязаны помогать фронту. Также мы должны сохранять и увековечивать ту историческую правду, которую сейчас наши ребята „пишут“ там — в зоне СВО. Именно на это и направлена наша широкомасштабная патриотическая программа», — подчеркнула общественница Ольга Игнатьева.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев напомнил, что общественная программа реализуется в Химках с июля прошлого года. В ее рамках для жителей города регулярно организуют познавательные мероприятия, посвященные истории страны и значимым событиям.