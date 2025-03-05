Участники «Активного долголетия» в Балашихе сделали окопные свечи для бойцов СВО

В Балашихе продолжается активная работа по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Центр объединения гражданских инициатив «Единые» получил обращение от бойца СВО, проживающего в микрорайоне 1 Мая.

Военнослужащий обратился с просьбой о помощи в обеспечении автозапчастями, предметами первой необходимости, маскировочными сетями и, что особенно актуально в холодное время года, окопными свечами. На этот запрос оперативно отреагировали участники клуба «Активное долголетие», партийцы и представители Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита».

«Участники клуба „Активное долголетие“ изготовили более 200 окопных свечей, которые войдут в новый гуманитарный груз. На сегодняшний день запрос включает автомобильные запчасти, расходные материалы, горюче-смазочные материалы, рации, аккумуляторы и пауэрбанки. Часть необходимого уже готова», — сообщил член фракции «Единая Россия» и председатель правления фонда Сергей Чураков.

Данный случай ярко демонстрирует единство и сплоченность общества. Балашихинские пенсионеры активно участвуют в поддержке наших защитников, проявляя заботу и тепло своих сердец. В ближайшее время гуманитарный груз, собранный с участием долголетов, будет отправлен в зону специальной военной операции, принося не только тепло от свечей, но и поддержку тем, кто находится на передовой.