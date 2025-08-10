Участники «Активного долголетия» из Химок собрали гумпомощь для бойцов СВО

Акция «От сердца к сердцу» прошла в клубе «Активное долголетие» в Химках. Участники собрали посылку для отправки участникам спецоперации.

Мероприятие приурочили к началу операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. Собравшимся напомнили о событиях того периода.

«Такие встречи, объединяющие память о прошлом и деятельную помощь в настоящем, невероятно важны. Сегодня, когда наши ребята снова на передовой, защищая суверенитет и будущее России, поддержка тыла для них бесценна. Каждая посылка, каждое письмо, собранное здесь, в Химках, — это не просто вещи, это знак того, что их помнят, в них верят и ждут дома с победой», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также на встрече собрали партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты, лекарства, гигиенические средства. Почетным гостем мероприятия стал ветеран СВО Станислав Иванов.

«Наши пенсионеры, участники клуба „Активное долголетие“, — это люди с невероятной энергией и большим сердцем. Они не только активно участвуют в сборе продуктов и вещей для бойцов СВО, но и сами шьют и вяжут для них теплые вещи, с утра до вечера плетут маскировочные сети, которые спасают жизни, и пишут трогательные письма. Их вклад в нашу будущую победу поистине огромен», — добавил муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что акция прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». По словам муниципального депутата Инны Монастырской, ее цель — объединить разные поколений вокруг общих ценностей.