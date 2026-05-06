Участники «Активного долголетия» из Химок отправили письма бойцам СВО

В эпоху мессенджеров и коротких звонков живое слово, написанное от руки, приобретает особую ценность, а на передовой оно становится настоящим оберегом. В химкинском клубе «Активное долголетие» состоялась патриотическая акция «Письмо солдату».

Участники клуба собрались, чтобы отправить весточку землякам — военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Старт мероприятию дал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Для наших бойцов на передовой такие письма — это не просто бумага с текстом, это мощная духовная поддержка. Когда солдат читает искренние пожелания от людей старшего поколения, он чувствует, что за его спиной стоит вся страна, что его ждут и в него верят. Наша задача — обеспечить защитникам крепкий тыл и дать им почувствовать тепло родного дома, где бы они ни находились», — отметил Валентин Герасимов.

«Серебряные волонтеры» клуба вложили в каждое письмо слова благодарности, поддержки и теплые пожелания. Они рассказывали о жизни города, делились мудростью и выражали уверенность в победе. Все письма передадут в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», откуда их отправят на передовую с ближайшим гуманитарным грузом.

«Волонтерское движение в Химках по праву считается одним из самых активных в регионе. Это результат огромного труда неравнодушных жителей всех возрастов. За несколько лет наши добровольцы сплели километры маскировочных сетей, изготовили сотни окопных свечей и отправили на передовую более 600 тонн гуманитарной помощи», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Поддержка фронта в Химках продолжается ежедневно. Депутат Ирина Спирина напомнила, что присоединиться к сбору помощи может каждый. Вещи, продукты и медикаменты принимают в ресурсном центре по адресу: улица 9 Мая, 18б, а также в местном отделении «Единой России». Там же регулярно проходят мастер-классы по изготовлению необходимых для бойцов вещей.