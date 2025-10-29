Участники «Активного долголетия» из Балашихи соберут гумпомощь для бойцов СВО

В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» прошла важная встреча, посвященная вопросам оказания поддержки участникам специальной военной операции. Председатель правления Фонда защиты ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита» Сергей Чураков и исполнительный директор фонда Ирина Митюрина встретились с активными участниками программы «Активное долголетие», чтобы обсудить организацию отправки гуманитарной помощи на фронт.

Активные пожилые жители Балашихи уже не первый месяц вносят свой вклад в общее дело. Они плетут маскировочные сети, шьют теплые носки, изготавливают блиндажные свечи и собирают необходимые вещи для бойцов, участвующих в СВО. Все собранные материалы и изделия вскоре будут направлены в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат и помочь им в непростых условиях.

«Наш долг — поддержать тех, кто защищает Родину. И когда видишь такую самоотдачу, такую искреннюю заботу, понимаешь, что мир будет сохранен», — подчеркнула Ирина Митюрина.

В знак благодарности за неоценимый труд и активную помощь фронту представители фонда «Защита» — Сергей Чураков и Ирина Митюрина — вручили участницам клуба «Активное долголетие» 30 зимних курток. Эти подарки станут не только символом признательности, но и поддержат активистов в их дальнейших усилиях.

Жители Балашихи могут присоединиться к инициативе и помочь фронту, принося гуманитарную помощь в один из трех постоянных пунктов сбора: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Более подробная информация о дополнительных пунктах сбора и списках необходимых вещей доступна на официальном сайте волонтерского центра Московской области volonter.mosreg.ru.