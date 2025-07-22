Участники «Активного долголетия» из Балашихи сделали обереги для бойцов СВО

В Балашихе активно реализуется губернаторский проект «Активное долголетие», направленный на поддержку пожилых людей и популяризацию здорового образа жизни. Участники программы не только заботятся о своем физическом и эмоциональном благополучии, но и принимают участие в патриотических и культурных инициативах.

Недавно для пожилых жителей города был организован мастер-класс по изготовлению обережных кукол — традиционных мотанок. В ходе занятия участники познакомились с историей и символикой этих кукл, узнали о народных обычаях и собственноручно создали обереги. Изготовленные куклы будут переданы бойцам, участвующим в специальной военной операции, как знак поддержки и внимания.

Мастер-класс не только способствовал сохранению и популяризации народной культуры, но и помог развить мелкую моторику и творческое мышление у участников проекта.

Помимо творческих мероприятий, в рамках «Активного долголетия» для пожилых жителей Балашихи регулярно проводятся занятия по йоге, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису и дартсу. Такие активности помогают поддерживать физическую форму, улучшать общее самочувствие и расширять круг общения.

Присоединиться к занятиям и мероприятиям проекта могут все желающие, зарегистрированные в программе «Активное долголетие». Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55 и 8 (495) 522-44-37. Актуальное расписание занятий размещено на портале «Долголетие».