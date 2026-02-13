Участникам СВО предоставляют стоматологические услуги в Домодедово

Домодедовская городская стоматология остается ведущим профильным учреждением в Московской области, обеспечивая доступную помощь жителям округа в трех подразделениях. Крупнейшая стоматологическая клиника муниципалитета сегодня объединяет основную поликлинику на Каширском шоссе и отделения в микрорайонах Южный и Авиационный, оснащенные современным оборудованием.

Основное отделение на Каширском шоссе, 36А располагает 45 стоматологическими креслами. Прием здесь ведется с применением новейших технологий, что позволяет оказывать широкий спектр услуг на высоком профессиональном уровне. В микрорайоне Южный созданы комфортные условия для маленьких пациентов — отделение ориентировано преимущественно на детский прием и оснащено 19 креслами. В микрорайоне Авиационный работает кабинет плановой терапевтической помощи с двумя креслами.

Особое внимание в учреждении уделяется социальной поддержке. На базе стоматологии реализуется программа зубопротезирования для участников специальной военной операции — медицинская помощь предоставляется в приоритетном порядке по принципу «зеленого коридора».

Важным показателем работы учреждения остается кадровая обеспеченность. По итогам прошлого года укомплектованность врачебными кадрами достигла 100%. В стоматологии сформирована слаженная команда специалистов, обеспечивающих стабильное и качественное лечение пациентов.

Домодедовская городская стоматология продолжает планомерное развитие. Ежегодно закупается новое оборудование, внедряются современные методы лечения, что позволяет повышать качество услуг и соответствовать актуальным стандартам здравоохранения. Работа учреждения направлена на обеспечение доступной и качественной стоматологической помощи жителям городского округа.