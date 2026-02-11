Участникам СВО помогут с трудоустройством в Серпухове

10 февраля для защитников, вернувшихся к мирной жизни, организовали экскурсию на инструментальный завод «Твинтос». Почти столетие предприятие создает основу отечественной промышленности — точный металлорежущий инструмент.

Сопровождение обеспечивали заместитель главы округа Мария Барышева и советник главы, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

Гостям показали полный технологический цикл: от современных станков до склада готовой продукции. Рассказали о востребованных вакансиях, уровне заработной платы и возможностях трудоустройства рядом с домом. «Промышленный туризм» становится действенным инструментом социальной адаптации и карьерного ориентирования для тех, кто сегодня заслуживает всесторонней поддержки.

«Работа по трудоустройству героев продолжается системно, вместе с Единым центром поддержки участников СВО и их семей. Действуем. Поддерживаем. Строим будущее вместе», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.