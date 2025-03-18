Участникам СВО напомнили о возможности пройти диспансеризацию в Подмосковье

Ветераны СВО и их семьи могут пройти диспансеризацию в Подмосковье. Для них организуют удобные и комфортные осмотры врачей в разных округах.
Диспансеризацию проводят совместно с подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и региональным Минздравом. Врачи осматривают пациентов, выявляют наличие хронических заболеваний и риски их развития.
Так, 15 марта диспансеризация для участников СВО прошла в Клину.
Госфонд «Защитники Отечества» появился по указу президента. Он направлен на персональное сопровождение участников СВО и их семей. Им оказывают помощь в оформлении выплат, документов, трудоустройстве и по другим направлениям.
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