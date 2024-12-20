Участникам СВО из Подмосковья списали 27 млн долгов по кредитам

Судебные приставы помогли списать кредитные задолженности 41 участнику СВО из Подмосковья. Общая сумма составила около 27 миллионов рублей.

С 1 декабря 2024 года приставы прекратили 97 исполнительных производств по кредитным обязательствам участников СВО на сумму порядка 27 миллионов рублей. Меру поддержки оказали уже 41 бойцу, работа продолжается.

Жители, которые заключили контракт о прохождении военной службы для выполнения задач специальной военной операции с 1 декабря, могут списать свои долги по кредитам до 10 миллионов рублей. Прекращение исполнительных производств предусмотрено также для супругов.

Чтобы оперативно прекратить обязательства и снять ограничения, нужно обратиться в любое отделение судебных приставов или аппарат управления. А можно воспользоваться дистанционными способами. Больше информации — на сайте ГУФССП России по Московской области.