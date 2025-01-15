Участникам СВО из Химок отправили партию гуманитарной помощи

Активисты ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» организовали сбор предметов первой необходимости, в которых сейчас нуждаются военнослужащие СВО. Присоединились к помощи и муниципальные депутаты городского округа Химки.

В сборе гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции приняли участие депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальные депутаты местного самоуправления Надежда Смирнова, Евгений Иноземцев и Наталья Каныгина.

«Наша основная задача — делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали заботу и внимание. Мы с коллегами регулярно общаемся с семьями военнослужащих и узнаем, что необходимо передать нашим солдатам», — рассказал Владислав Мирзонов.

Посылку пополнили всем самым необходимым: средства личной гигиены, продукты длительного срока хранения, медикаменты и многое другое. Всего с начала проведения специальной военной операции из Химок отправили более 400 тонн гуманитарной помощи.

«Подобные сборы — это искреннее желание выразить свою поддержку тем, кому сейчас нелегко, возможность подарить тепло и сказать „мы с вами, мы рядом“. Тыл во все времена помогал фронту, поэтому это наша святая обязанность», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Отметим, помочь защитникам может любой желающий. Пункт сбора расположен по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. График работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.