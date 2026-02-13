Участникам СВО и их семьям показали косметическое производство в Богородском округе

В Подмосковье продолжается программа «Промышленный туризм». В Богородском округе для участников специальной военной операции и членов их семей провели экскурсию на крупном косметическом заводе.

Предприятие находится в индустриальном парке и выпускает больше 200 миллионов единиц продукции в год. Это декоративная косметика, средства гигиены, шампуни и гели для душа. В прошлом году завод открыл современный научный центр. Там специалисты разрабатывают новые рецептуры и тестируют продукты перед запуском в производство.

Гости увидели весь процесс создания косметики. Им показали лаборатории, где рождаются формулы кремов и помад, и автоматические линии, на которых готовая продукция попадает в коробки. Предприятие ищет новых сотрудников и предложило гостям познакомиться с вакансиями.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на завод приходили работать квалифицированные специалисты. Для нас важно не только показать производство, но и рассказать о возможностях карьерного роста», — рассказали в компании.

Для ветеранов боевых действий и их близких трудоустройство на таком предприятии означает стабильный заработок и уверенность в будущем. Работа на современном оборудовании помогает освоить новую профессию и почувствовать себя востребованным.

Экскурсия прошла в рамках региональной инициативы «Промышленный туризм Подмосковья». Проект помогает участникам СВО познакомиться с ведущими производствами области и сделать осознанный выбор гражданской специальности.