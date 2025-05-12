Участникам Богородского отделения ветеранов СВО вручили членские билеты
Торжественное мероприятие для участников СВО «Не обсуждая Родины приказ» прошло в стенах центра «Про молодежь». Среди гостей мероприятия были глава Богородского округа Игорь Сухин, председатель совета ветеранов Николай Огибалов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Владимир Романов-Кудрявцев.
Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил шевроны и членские билеты первым участникам отделения ассоциации.
«Сегодня у нас хороший повод для встречи. Формируется Богородское отделение ветеранов СВО. Есть первые участники — сознательные, понимающие люди. Работы в этом направлении у нас много. Очень важно внимательно сопровождать участников по разным вопросам», — отметил Игорь Сухин.
В Ногинске создан Единый центр поддержки героев и их семей. Он основан на принципе одного окна. Бойцы СВО и их семьи могут получить консультацию и помощь в одном месте. Это комфортный центр поддержки, куда они могут прийти в любое время, по любым вопросам.
Со сцены в этот день звучали проникновенные песни и композиции. С творческим подарком к гостям обратились член Союза писателей России Юлия Рубцова и ветеран боевых действий Виктор Королев, участники семейного дуэта клуба 282-го учебного Трансильванского Краснознаменного ордена Александра Невского центра войск радиационной, химической, биологической защиты, руководитель окружного отделения Московской областной организации союза писателей России Елена Глебова-Павлова.