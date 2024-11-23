Участника СВО в Серпухове торжественно поздравили с бракосочетанием

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялось торжественное поздравление серпуховича Сергея, который в свой отпуск совершил важный шаг — создал семью. Накануне он заключил брак со своей избранницей Юлией.

Сергей познакомился с Юлией в Сергиевом Посаде, куда попал после обучения в серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого. На дружескую встречу в центре он пришел с молодой супругой, своей мамой Людмилой и младшей сестрой Женей.

Особенно трогательным моментом стало то, что во время традиционной росписи на флаге Сергей заметил позывной своего отца — Леший. Владимир, отец бойца, отправился добровольцем в зону спецоперации после мобилизации сына, продолжив традиции защиты родины в их семье.

Поздравить Сергея с этим знаменательным событием пришли депутат окружного Совета Надежда Еремина, представители партии и волонтеры. Они выразили благодарность маме бойца за воспитание настоящего патриота и героя. Недавно Сергей был награжден орденом Мужества за проявленные лидерские качества: командир смог вывести своих подчиненных из окружения, не позволив врагу зажать их в кольцо.

В завершение встречи Сергею передали партию гуманитарной помощи, собранную неравнодушными жителями Серпухова.

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