В преддверии Дня молодежи, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» в Воскресенске Сергей Слепов провел встречу с Захаром, демобилизованным участником специальной военной операции. 24-летний военнослужащий вернулся домой на реабилитацию после получения серьезной травмы на фронте.

Несмотря на трудности, он продолжает свою работу в военкомате города. В ходе встречи Сергей Слепов поздравил Захара с наступающим Днем молодежи и вручил ему подарок от партии.

«Отрадно видеть, что в нашем округе есть такие самоотверженные молодые люди как Захар. Хочется от всего сердца поздравить молодых людей с праздником, который символизирует энергию, силу и надежды нового поколения. Ваша отвага и решимость в защите и служении Родине вдохновляют молодых людей», — подчеркнул Сергей Слепов.

Отметим, что партия «Единая Россия» активно работает над созданием условий для комфортной жизни и работы молодежи в России, поддерживая их стремления к самореализации и созданию семей. Этот праздник является отличной возможностью для выражения признательности молодому поколению за их вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».