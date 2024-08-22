Участника СВО из Подольска наградили медалью «За отвагу»

Игорь Башкин из Подольска получил медаль «За отвагу» на специальной военной операции. Бойца наградили за мужество и доблесть, проявленные при освобождении Авдеевки.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Игорь отправился в зону СВО добровольцем весной 2022 года. Опытный воин, отслуживший в Афганистане, он успешно выполнял сложные боевые задачи, за что ранее уже получил одну медаль. Сейчас боец является командиром разведывательно-штурмовой роты.

В освобождении Авдеевки участвовали не только солдаты, мощная помощь поступала из тыла. В июне глава Подольска Григорий Артамонов передал бойцам внедорожник «Патриот». Он встретился со старшиной минометной батареи и отдал ему ключи от машины, а также рации, маскировочные сети, бензиновый генератор. Гуманитарную помощь регулярно отправляют в зону СВО и другие города Подмосковья.

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