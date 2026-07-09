Участника СВО из Лобни наградили медалью «За спасение погибавших»

Анна Цивилева 8 июля посетила Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка. Заместитель министра обороны обсудила с защитниками и их родными вопросы предоставления социальных гарантий, ход лечения и условия оказания медицинской помощи. Анна Цивилева вручила военнослужащим, проходящим лечение, и медикам государственные награды и знаки отличия.

Глава Лобни Анна Кротова поздравила Максима с высокой наградой. «Мы не только гордимся нашими бойцами, но и стараемся всегда быть рядом, поддерживая их семьи. Забота о наших защитниках и их близких — наш безусловный приоритет», — отметила руководитель муниципалитета.

Бойцам СВО и их семья также предложили воспользоваться возможностью вместе пройти санаторно-курортное лечение и реабилитацию и принять участие в совместной с ОАО «РЖД» программе «Своих не бросаем!». Благодаря ей они могут путешествовать по стране, знакомиться с историей и культурой.