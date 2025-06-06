Участника СВО Егора Карина из Солнечногорска наградили орденом Мужества

Торжественное мероприятие, на котором чествовали проявивших мужество в зоне специальной военной операции бойцов и тех, кто оказывал им поддержку в тылу, состоялось в Центре Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. Награды и знаки отличия вручил глава округа Константин Михальков.

Рядового Егора Карина, участника специальной военной операции, уволенного в запас осенью 2024 года, наградили орденом Мужества. Награду от президента России Владимира Путина ему вручили за отвагу и самоотверженность в ходе исполнения воинского долга. Супругу участника специальной военной операции Валерию Есипову удостоили медали и благодарственного письма от командира части. Глава округа также вручил подарки детям бойцов, присутствующим на встрече.

В церемонии также приняли участие военный комиссар Солнечногорска Олег Слабоспицкий и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар.

«Дети смотрят на взрослых и проникаются патриотизмом — это важный момент преемственности поколений. Такие встречи напоминают, что герои живут среди нас. Спасибо каждому, кто защищает Родину, и тем, кто ждет их дома», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Особые поздравления адресовали Юрию и Елене Казаковым, которые отметили 40-летие совместной жизни. Юрию Казакову, ветерану специальной военной операции и добровольцу, вручили членский билет Ассоциации ветеранов СВО Московской области.