Участник СВО Жан Фрекауцан провел урок мужества в школе № 2 в Солнечногорске

Ветеран специальной военной операции рассказал школьникам о своих военных буднях на фронте, самоотверженности боевых товарищей, взаимовыручке и вере в победу.

«Прошедшее мероприятие стало важным шагом в патриотическом воспитании. Такие встречи позволяют ребятам понять цену мира, научиться уважать подвиги героев и воспитать в себе стремление быть достойными гражданами своей страны и настоящими патриотами нашего Отечества», — отметил Жан Фрекауцан.

Учащиеся и педагоги с большим интересом слушали рассказ очевидца событий и активно задавали вопросы. Подростков интересовало буквально все: от организации быта военнослужащих до методов борьбы со страхами во время выполнения боевых задач.