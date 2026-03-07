Участник СВО встретился со студентами в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прошла встреча с бойцом специальной военной операции. Военнослужащий с позывным «Ровный» пообщался со студентами Серпуховского колледжа и филиала Московского областного медицинского колледжа.

С первых дней спецоперации боец помогал фронту в тылу. Он собирал гуманитарную помощь и лично доставлял ее на передовую. Сейчас военнослужащий активно участвует в общественной жизни округа.

«Для подрастающего поколения важно знать, что весь гуманитарный груз, письма и поздравления доходят до участников СВО и передаются им лично», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Во время встречи бойцу передали привет из дома для него и его боевых товарищей. Глава округа поблагодарил военнослужащих за защиту страны, а молодежь — за неравнодушие и поддержку. Для студентов такая встреча стала возможностью из первых уст услышать о службе и жизни на передовой.