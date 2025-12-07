Участник СВО в Серпухове провел урок для школьников по тактической медицине

В Серпухове в военно-патриотическом центре «Патриот» в рамках образовательного проекта «Наставник Z» прошел урок по основам тактической медицины. Его провел участник СВО Сергей Кудров с позывным «Шаман».

Ребята изучили теорию и отработали навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях.

«Такие мастер-классы — важная часть адаптации наших защитников, которые, вернувшись к мирной жизни, делятся опытом с молодежью. Уверена, что знания, полученные сегодня, могут в будущем помочь спасти чью-то жизнь. Благодарю наших ветеранов за готовность быть наставниками и активную гражданскую позицию», — отметила руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Проект «Наставник Z» создан для профессиональной адаптации ветеранов СВО и интеграции в общественную жизнь. Инициативу реализуют при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов.