Участник СВО рассказал о важности госпрограмм профессиональной переподготовки

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» оказывает участникам специальной операции поддержку после возвращения с фронта. Ефрейтор Александр Шишкин на собственном опыте убедился, как государственные инициативы помогают бойцам адаптироваться к новой жизни.

Выросший в семье военного, Шишкин начал участвовать в боевых действиях в Донбассе еще до объявления специальной операции.

«Хотелось помочь братскому народу. Был там довольно долго, пока врачи не запретили. Сказали: все, больше нельзя. Вернулся к мирной жизни. И подумал: чем еще могу быть полезен?» — поделился Александр в беседе с РИАМО.

Он устроился на военный завод, но вскоре получил предложение пройти программу переподготовки.

«Это и вызов, и личное желание», — признался боец.

Для него было важно не просто адаптироваться, но и приносить пользу стране, получив новую профессию.

«Эта программа — для тех, кому небезразлична судьба России. Кто думает о будущем. Кто думает, как будут расти и воспитываться дети, какими вырастут внуки. Что будет со страной дальше», — заметил Александр Шишкин.

По его словам, он волновался, сможет ли сдать тест, поскольку вопросов было много, а времени на ответы мало. Военному пришлось вспомнить школьную программу, освежить в памяти знания по географии и другим предметам.

Напомним, прием заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» завершился 30 апреля. Далее начались дистанционные тестирования, позже кандидатам предстоит пройти собеседование. Результаты отбора станут известны 1 июля.

На проект поступило почти 2,5 тысячи заявок из 67 регионов России. Бесплатное обучение начнется в сентябре и продлится год. После его завершения лучшие выпускники смогут устроиться на работу в государственные учреждения и коммерческие компании Московской области.