Участник СВО рассказал о важности госпрограмм по адаптации бойцов к мирной жизни

Программа переподготовки «Герои Подмосковья» позволяет бойцам специальной операции адаптироваться к мирной жизни и найти работу по душе. Участник проекта Александр Александров рассказал о его важности и своевременности.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Химки подчеркнул, что военному после возвращения с фронта необходима помощь, чтобы войти в обычный ритм.

«За время службы он может утратить часть профессиональных навыков, которыми владел раньше, и такие программы дают возможность восстановиться, вернуться на работу, найти свое место», — пояснил Александров.

По его словам, многие бойцы хотят вносить вклад в развитие России, а проект помогает им в этом.

«Я искренне благодарен губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву за такую инициативу. Спасибо и президенту, и всем, кто участвовал в создании этой программы. Это действительно важная и нужная работа — дать возможность людям не потеряться, а, наоборот, применить полученный опыт во благо общества», — подчеркнул военнослужащий.

Бойцы специальной операции получают возможность обрести полезные навыки и знания для создания успешной карьеры.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой», — рассказал ранее Андрей Воробьев.

Тестирование после подачи заявок на участие в программе успешно прошли 1170 человек. С 30 мая по 24 июня с кандидатами проведут собеседования, а 1 июля станут известны результаты отбора.

Годовое обучение начнется в сентябре. После его завершения лучшие участники проекта смогут получить работу в государственных учреждениях Московской области или коммерческих компаниях.