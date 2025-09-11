Участник СВО провел урок мужества в 31-й школе в Химках

Ветеран специальной военной операции Владислав Степушин провел для учеников 5-го класса 31-й школы Химок урок мужества. В конце урока пятиклассникам показали как собирается и разбирается автомат Калашникова.

Владислав Степушин поделился с ребятами личными воспоминаниями о начале боевых действий, а также научил их базовым правилам безопасности.

«Когда к тебе подходят, обнимают, жмут руку, говорят спасибо, значит, ты сделал что-то нужное, потому что дети не умеют врать», — поделился участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Несмотря на юный возраст, школьники проявили глубокий интерес к серьезной теме и показали, что способны на взрослые рассуждения.

«Важно передать историю будущему поколению. Как раз очень актуальный возраст, потому что именно в этом возрасте формируется патриотичность, гражданственность, любовь к Родине», — подчеркнула советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 31-й школы Мери Амирова.

Ветеран призвал их быть достойными гражданами своей страны и пожелал расти настоящими патриотами.