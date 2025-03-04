Участник СВО провел урок мужества в одной из школ Солнечногорска

В течение двух лет он защищал интересы Российской Федерации на территории Луганской и Донецкой народных республик, поэтому рассказал учащимся о событиях, которые видел сам. Таким образом боец хотел донести до подростков, что защищать Отечество — священный долг каждого и об этом нужно знать еще со школьной скамьи. Участие в проведении уроков мужества — тоже часть этого важного пути.

«Этот урок стал настоящей страницей живой истории. Я постарался сделать так, чтобы он стал для ребят напоминанием о любви и долге перед Родиной» — отметил Жан Фрекауцан.

Уроки мужества в Солнечногорске проходят на регулярной основе. Каждый раз для их проведения приглашают новых людей, и почти всегда ими становятся военнослужащие или участники специальной военной операции