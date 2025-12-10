Участник СВО провел урок мужества в гимназии № 4 в Подольске

В День героев Отечества, объединяющий подвиги тех, кто сражался в Великой Отечественной войне и защитников современной России, в гимназии № 4 прошел урок патриотизма. Почетным гостем мероприятия стал кавалер трех орденов Мужества, участник специальной военной операции Артем Горшенин.

Ветеран СВО рассказал об одном из своих подвигов, когда он вместе с сослуживцами вынес на руках учителей и учеников из Луганской школы.

«Нас было шесть человек, надо было на руках вытащить 60 детей и учителей. И так, ценой двух погибших ребят, мы вытащили всех живыми, всех до единого», — поделился Артем Горшенин.

Подвиг, о котором рассказал боец, произвел на учеников сильное впечатление. Каждый из них с большим интересом слушал рассказ героя.