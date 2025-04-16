Участник СВО провел урок мужества в Берсеневской школе в Солнечногорске
Урок мужества «Мы патриоты» состоялся в Берсеневской школе-интернате в Солнечногорске. Главным гостем мероприятия стал участник специальной военной операции, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Жан Фрекауцан.
Он поделился с ребятами своим личным опытом, рассказав о сложных задачах, с которыми сталкивался в зоне боевых действий. Жан подчеркнул важность взаимовыручки и крепкой дружбы, которая закаляется в экстремальных ситуациях. Участник спецоперации отметил, что патриотизм — это не просто громкие слова, а ежедневный труд на благо Родины, готовность защищать ее интересы и ценности.
Перед школьниками также выступила член Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Оксана Громова. Она рассказала о волонтерской деятельности и о том, как важно поддерживать тех, кто находится на передовой, а также тех, кто ждет своих близких дома.