Участник СВО провел урок мужества для студентов в Серпухове

Губернский колледж продолжает традицию проведения уроков мужества, стремясь воспитать в своих студентах уважение к истории страны и понимание значимости личного вклада в ее будущее.

Но очередном мероприятии военнослужащий рассказал ребятам, как важно быть патриотом и готовым защищать свою Родину. Он отметил, что настоящая сила заключается не только в физической подготовке, но и в моральной стойкости, выносливости, способности оставаться человеком в самых сложных условиях. Даниил поделился воспоминаниями об учебе в колледже, срочной службе в рядах Вооруженных Сил РФ и о том, как он принял решение заключить контракт и принять участие в специальной военной операции.

Студенты колледжа с интересом и вниманием слушали бойца, делились своими мыслями и задали Даниилу множество вопросов. В завершение встречи гость пожелал ребятам быть сильными, целеустремленными и всегда помнить о важности гражданского долга

Участники мероприятия отметили, что такие встречи помогают лучше понять значение мужества, ответственности и патриотизма, сформировать свои взгляды на жизнь.