Участник СВО провел урок мужества для студентов в Истре

Перед собравшимися выступил Владимир Ивочкин, который не только выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции, но и является президентом Московской областной организации ветеранов пограничной службы «Рубеж». В формате открытого диалога он рассказал учащимся о чувстве долга, патриотизме и о том, что такое мужество.

Кроме рассказов и настоящих историй с поля боя, герой встречи поделился с ребятами и практическими знаниями. Он провел подробный мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, навыки которой крайне важны как в военной, так и в гражданской жизни.

В мероприятии приняли участие студенты Истринского педагогического колледжа, активисты «Молодой гвардии» и волонтеры Подмосковья муниципального округа Истра. Каждый из них получил уникальную возможность узнать из первых уст о личном опыте, мотивации и ценностях, которые движут людьми, защищающими интересы страны.