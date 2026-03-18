Участник СВО провел урок мужества для школьников в Можайске

Гвардии полковник Военно-воздушных сил в отставке Вячеслав Шевяков встретился с более 50 учащимися Можайского техникума. Он ушел добровольцем на фронт в 72 года.

Вячеслав Владимирович — потомственный военный: дед воевал в Румынии, отец был штурманом авиации дальнего действия и участвовал в Параде Победы 1945 года. Его сын, старший лейтенант, погиб в 23 года при исполнении долга. Когда началась специальная военная операция, ветеран не смог остаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.

Полковник рассказывал студентам о реальных буднях солдата: сколько весит полная выкладка (больше 30 килограммов), как бойцы преодолевают эмоции, как после возвращения домой просыпаются по ночам и не понимают, где находятся. Он говорил о патриотизме без пафоса — как о знании истории, памяти о великих людях и реальных делах.

Особые слова нашли для молодежи: «Каждая посылка, каждое письмо, которое вы отправляете, — это глоток воздуха. Ребята знают: о них помнят, их ждут, за ними стоит страна».

В конце встречи Вячеслав Владимирович вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Галиной Аксеновой вручил благодарности студенткам отделения «Парикмахерское искусство». Накануне 8 Марта девушки делали прически женщинам из семей участников боевых действий, дарили им тепло и внимание. Полковник лично пожал руку каждой.

«Будьте героями нашей страны. Будьте ее патриотами», — сказал он на прощание. Судя по реакции ребят, слова ветерана нашли у них искренний отклик.