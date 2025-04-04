Участник СВО провел урок мужества для школьников в Богородском округе

На уроке мужества поднимали темы воинской доблести, любви к Родине, сохранения памяти предков. Говорили о важности изучения прикладных и фундаментальных наук, таких как химия, физика, математика, знание которых может пригодиться в дальнейшей жизни. Неподдельный интерес у школьников вызвали показанные образцы БПЛА, бронезащиты, стрелковое оружие, военные трофеи с СВО. Самые смелые, среди них оказались и девочки, примерили броню.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Богородском городском округе Владимир Романов-Кудрявцев, принимавший непосредственное участие в специальной военной операции, поделился со слушателями событиями своей биографии.

Среди школьников на встрече был и сын героя СВО Олега Исаева. В 2022 году батальон под командованием бойца, известного под позывным «Леший», героически участвовал в освобождении Лисичанска в ЛНР. 12 мая 2023 года Олег Исаев отдал свою жизнь, исполняя воинский долг в Донецкой Народной Республике. Он пал героем в районе Артемовска, неподалеку от поселка Клещеевка. За девять лет воинской службы Олег Исаев неоднократно был награжден орденами и медалями Донецкой и Луганской народных республик. В память о его подвиге ранее в Центре образования № 3 установили Парту героя.