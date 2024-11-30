Участник СВО провел для школьников в Можайске урок по тактической медицине

Александр Князев показал, как оказывать первую помощь при травмах, ранах и порезах до приезда медиков.

«В жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, когда уровень опасности для здоровья и жизни становится критическим. Основные принципы тактической медицины — это скорость, качество и безопасность. Даже если сейчас вам кажется, что это ненужные знания, это далеко не так. Умение оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях вам может пригодиться дома, в быту, в аварии», — отметил участник СВО, кавалер ордена Мужества Александр Князев.

Александр знает из собственного опыта, как важно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Его мобилизовали в 2022 году. В бою Александр получил ранение и сам смог себе помочь. Товарищ нес его два с половиной часа по минному полю до медсанбата. В это время конечность была перетянута жгутом. Ногу спасти не удалось, но знания уберегли героя от потери крови и гибели.

Старшеклассники опробовали на практике полученные знания. Подобные занятия решили проводить чаще в Можайске, чтобы школьники смогли пообщаться с героями и научиться важным навыкам.

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