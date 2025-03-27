Участник СВО приступил к обязанностям заместителя главы Лобни

Александр Ильин уже в 17-летнем возрасте выбрал для себя путь служения Родине и проходил военную службу в подразделении специального назначения. Когда началась специальная военная операция, отправился на передовую. Говорит, что никаких раздумий у него не было.

«Я четко знал, что должен делать. Не вижу в этом героизма, защищать свое Отечество — это моя работа», — рассказал Александр Ильин.

В ходе спецоперации он получил травму и был отправлен на лечение. Стал участником проекта «Время героев» — федеральной кадровой программы для участников СВО, которая направлена на переобучение бойцов, чтобы в мирной жизни они смогли работать в государственном управлении или бизнесе.

Александр Ильин прошел заочную программу подготовки управленческих кадров для государственной гражданской и муниципальной службы на должностях руководителей высшего звена и получил приглашение на работу в администрации Лобни