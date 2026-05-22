Участник СВО организовал голосование за объекты благоустройства в Дзержинском

Голосование прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовало в Подмосковье 21 апреля и продлится до 12 июня.

Жители сами решают, какие общественные пространства преобразятся в первую очередь. Олег Золотухин и волонтеры подробно рассказали горожанам о территориях, вынесенных на обсуждение, и о том, как может измениться облик муниципалитета в зависимости от итогов выбора.

Активист подчеркнул, что голос каждого — это вклад в общее будущее, ведь именно от решения жителей зависит, какие парки, скверы и общественные зоны обновят в следующем году.

Благодаря слаженной работе добровольцев все желающие смогли проголосовать прямо на месте. Жители не только узнали о деталях проекта, но и активно включились в процесс выбора объектов.