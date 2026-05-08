Участник СВО напечатал портреты для «Бессмертного полка»

В Солнечногорске ветеран специальной военной операции Дмитрий Воробьев запустил собственное дело — типографию. В преддверии Дня Победы здесь изготавливают портреты ветеранов и героев Великой Отечественной войны для участия в акциях «Бессмертный полк» и «Окна Победы».

Инициатива стала для него не только бизнесом, но и способом внести вклад в сохранение исторической памяти.

«Для меня большая честь и радость участвовать в таком важном деле накануне 9 Мая. Я горжусь, что могу внести свой вклад в сохранение памяти о героях и подготовку к великому празднику», — сказал Дмитрий Воробьев.

Типография была открыта после возвращения из зоны СВО. Дмитрий Воробьев является выпускником региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» и решил реализовать себя в общественно значимом направлении.

На старте проекта он получил необходимую поддержку: сначала обратился за консультацией в МКУ «Мой бизнес», после чего воспользовался помощью областного фонда микрофинансирования, где ему помогли с оформлением документов и предоставили льготные условия.