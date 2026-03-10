Участник СВО лично поблагодарил компанию из Можайска за переданную помощь

Военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий с 2022 года, приехал в расположение организации «Мособлтепло», чтобы забрать четыре комплекта современной системы связи. Технику приобрели по заявке волонтеров для адресной помощи подразделению.

Боец имеет весомый список наград: медали «За храбрость» II степени, «За отвагу», Георгиевский крест и медаль Суворова. Однако в этот раз он приехал не за наградами, а за оборудованием, которое поможет сохранить жизни сослуживцев.

Комплекты связи «Кузнечик» предназначены для управления FPV-дронами, беспилотниками самолетного типа, а также наземными и водными платформами. Узнав о потребности подразделения, в компании оперативно закупили технику.

Груз передавал заместитель генерального директора по экономике Дмитрий Бауэр. Сотрудники помогли загрузить коробки в автомобиль бойца. Военнослужащий поблагодарил коллектив за понимание настоящих потребностей и оперативную адресную помощь.