Участник СВО из Воскресенска прошел отбор в региональную образовательную программу

Участник специальной военной операции из Воскресенска Антон Батенин приступил к третьему модулю региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». Обучение проходит в мастерской управления «Сенеж» и посвящено региональному и муниципальному управлению.

«Герои Подмосковья» — это продолжение федеральной программы «Время Героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Ее цель — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и организациях Московской области.

Антон Батенин — демобилизованный участник спецоперации, вошедший в число финалистов программы. Его наставником выступает глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

До этого Антон успешно освоил два предыдущих модуля: «Государственная политика и система госуправления» и «Экономика и финансы». Сейчас он изучает региональное и муниципальное управление. Завершающий очный модуль «Современные технологии управления» пройдет в апреле.

По окончании программы Антону Батенину будет предложено трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.