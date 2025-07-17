Участник СВО из Серпухова стал победителем региональной кадровой программы

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с победителем очного этапа региональной кадровой программы «Подмосковье» Александром Шишкиным. Данная инициатива направлена на подготовку квалифицированных специалистов из числа участников специальной военной операции для дальнейшей работы в государственных и муниципальных структурах.

На участие в программе поступило свыше 2,4 тысячи заявок со всей России. Особая гордость — то, что среди лучших оказался представитель Серпухова.

Александр поделился впечатлениями от прохождения конкурсного отбора. В ближайшее время его ждет обучение по модулям и стажировка в органах местного самоуправления, где он сможет применить полученные знания на практике и освоить новую профессию.

Сам Александр потомственный военный с богатым боевым опытом: участвовал во второй чеченской кампании, а также добровольно отправился на Донбасс до начала специальной военной операции. Он награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу». В настоящее время Александр занимает должность начальника участка на АО «Серпуховский завод Металлист».

Заместитель руководителя серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин вручил Александру федеральный знак «Ассоциации ветеранов СВО».



"Желаю Александру успехов в освоении программы обучения», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.