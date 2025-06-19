Участник СВО из Серпухова стал отцом в третий раз

У военнослужащего из Серпухова с позывным Горыныч родился третий ребенок. Супруга Дарья подарила ему сына Макара.

В семье уже были две дочери — Дарина и Елизавета. А теперь она пополнилась еще и мальчиком.

Поздравили многодетную маму не только родственники, но и представители Единого центра поддержки участников СВО, активисты «Единой России», а также координатор партийного проекта «Крепкая семья», член Политсовета Елена Орленок.

«Мы понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Мы выполняем все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорожденному, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать ребенка в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что несмотря на то, что муж защищает интересы Родины, они здесь не одни. Со всех сторон их поддерживаем и мы, персонал родильного дома, и наша администрация округа, и другие близкие люди», — прокомментировала заведующая акушерским физиологическим отделением родильного дома Светлана Рудь.

Отметим, что в семье уже думают и о четвертом ребенке.