Участник СВО из Серпухова принял участие в программе «Герои Подмосковья»

По поручению главы городского округа Серпухова Алексея Шимко проводится стажировка Александра Шишкина в рамках программы «Герои Подмосковья». Программа реализуется Правительством Московской области для подготовки управленческих кадров из числа участников спецоперации для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Александр Шишкин успешно прошел конкурсный отбор среди 2,4 тысячи претендентов и вошел в число 70 финалистов программы. Он, награжденный орденом Мужества за героизм при штурме Угледара, в настоящее время курирует реализацию программы по демонтажу несанкционированных торговых объектов на территории округа.