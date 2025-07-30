Участник СВО из Можайска представит округ в финале чемпионата «Абилимпикс»
Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции завершился в Казани. Можайский округ представляли Олег Шатохин и Александр Князев.
В соревнованиях приняли участие свыше 400 человек. По результатам отбора 75 участников вышли в финальный этап, который пройдет в Москве.
Представители Можайского округа уверенно прошли все этапы соревнований в компетенции «Электромонтаж», продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки.
Александр Князев отлично выполнил задание по сборке электрического щита на втором этапе чемпионата и по итогам испытаний прошел в финал.
Оба конкурсанта из Можайского муниципального округа являются участниками специальной военной операции, а в мирной жизни талантливыми специалистами. Их выступление стало примером мужества, настойчивости и высокого профессионализма.