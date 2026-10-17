Участник СВО из Лобни вышел в финал всероссийского конкурса

13 октября в Туле стартовал финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Участник специальной военной операции из Лобни Никита Задера вошел в ТОП-400 участников из 66 регионов России и Абхазии.

В настоящее время будущие наставники проходят конкурсные испытания: слушают лекции, делятся опытом, принимают участие в интерактивных играх, выпускают новые инициативы и посещают практикумы.

Никита Задера участвует во всех интерактивах и уже защитил перед комиссией собственный проект «СВОй наставник».

Финальные испытания конкурса продлятся до 19 октября. Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится с 2024 года по поручению Президента РФ. Его цель — развивать наставничество и совершенствовать механизмы патриотического воспитания, а также поддерживать общественно значимые проекты.