Участник СВО из Лобни награжден медалью «За храбрость»

Медаль «За храбрость» стала признанием мужества, стойкости и верности Родине, проявленных Никитой Задерой при выполнении боевых задач. После церемонии он обратился к молодежи, напомнив о важности семьи, поддержке близких, долге и чести.

Глава города Анна Кротова в своем телеграм-канале поздравила героя и рассказала о другом отважном бойце из Лобни: «Сегодня наши мысли и поддержка — с еще одним членом „Боевого братства“ Сергеем. Он удостоен сразу трех наград, включая одну из самых почетных — Георгиевский крест. Сейчас Сергей проходит восстановление после тяжелого ранения. Желаем ему скорейшего выздоровления и сил!».