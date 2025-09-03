Участник СВО из Химок стал финалистом программы «Герои Подмосковья»

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров осваивает тонкости городского хозяйства. Его обучение в рамках региональной инициативы включает практическое знакомство с подготовкой к зиме.

В работе еженедельного штаба по подготовке к отопительному сезону приняли участие заместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин, начальник управления Министерства ЖКХ Московской области Геворг Арутюнян, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе мероприятия Александр Александров ознакомился с видами работ, которые ведут в городе в рамках подготовки к отопительному сезону, механизмом взаимодействия профильных служб, отработкой запросов жителей.

«Для нас важно, чтобы предусмотренные меры социальной поддержки в Московской области для участников специальной военной операции и их семей в сфере ЖКХ были успешно реализованы», — поделился руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Ранее финалист программы встречался со своим наставником — главой городского округа Еленой Земляковой.

«За время участия Александру Александровичу предстоит изучить разные направления, нормативно-правовую базу, а также принципы управления. Сейчас он приступил к изучению вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства», — прокомментировала Елена Землякова.

Программа «Герои Подмосковья», запущенная по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, является продолжением президентской программы «Время Героев». Ее цель — помочь участникам СВО получить знания для работы в органах власти.