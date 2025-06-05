Участник СВО из Чехова получил медаль «За храбрость»

Боец специальной военной операции с позывным Витязь из муниципального округа Чехов удостоен награды за проявленные на передовой отвагу и смелость. Военнослужащий отличился в сражениях под Кременной.
Медалью «За храбрость» второй степени награждают за храбрость и мужество, которые военный проявлял в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
Действия участника СВО из Чехова помогли уничтожению огневых позиций противника и освобождению города. Несмотря на полученное ранение, он не отступил и продолжал выполнять свой долг, защищая Родину и демонстрируя истинный патриотизм.
В округе продолжается сбор гуманитарной помощи для фронта. Пункты расположены в Общественной приемной партии «Единая Россия» и Центре поддержки участников СВО и их семей.
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