Участник СВО и сестра милосердия поженились в Сергиевом Посаде

Анна Морозова из Санкт-Петербурга и житель Хабаровского края Виктор Дьячков зарегистрировали брак в Сергиевом Посаде. Место для церемонии выбрали не случайно — боец СВО сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения в семейном центре имени Мещерякова.

Виктор и Анна познакомились в Северной столице. Анна, как и другие добровольцы сестричества святой великомученицы Татианы, ухаживала за ранеными бойцами СВО в госпитале. Виктор в результате полученной в бою травмы потерял зрение. Пара начала общаться. Через несколько месяцев после знакомства молодые люди решили подать заявление в загс.

«Доктор сказал, что нужно надеяться, но все очень сложно. Мы заехали в храм Ивановского монастыря в Санкт-Петербурге. И около иконы Иоанна Кронштадского я поняла, что это человек, с которым я дальше хочу идти по жизни», — поделилась Анна Морозова.

Родные и близкие поздравили молодоженов и пожелали идти по жизни рука об руку, поддерживая и заботясь друг о друге.