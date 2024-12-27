Участник СВО и депутат Леонид Любимцев посетил школу в Балашихе

В отпуск с фронта приехал депутат из Балашихи и участник спецоперации Леонид Любимцев. Он сделал своим дочерям неожиданный подарок: посетил школу, где они обучаются.

Депутат Совета депутатов Балашихи Леонид Любимцев в октябре 2023 года отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Дома защитника остались ждать трое детей.

Накануне Нового года боец приехал в отпуск и побывал в школе, где учатся две его дочери: Милана и Вероника. Милана в свободное время занимается плетением из бисера. Вместе учителем и одноклассниками девочка отправляет на фронт письма и сувениры для защитников. Вероника учится в третьем классе.

«Последний раз мы виделись летом, мой отпуск совпал с Днем рождения старшей дочки. Сегодня сюрприз для дочерей удался. Девочки удивлены, их эмоции зашкаливают. Они понимают, что я приехал в отпуск, что новогодние праздники я буду с ними. Вот это особенная радость», — поделился участник специальной военной операции Леонид Любимцев.

Боец учился в Московском пограничном институте Федеральной службы безопасности России. На четвертом курсе он отчислился и ушел служить по контракту в пограничные войска на Северном Кавказе. Леонида Любимцева наградили Знаками «Отличник пограничной службы» 2-й и 3-й степеней. За время службы в зоне специальной военной операции защитнику вручили памятную медаль компартии с подписью Зюганова к 80-летию Донбасской наступательной операции и медаль за боевое отличие.