Участник спецоперации подарил главе Балашихи трофейный дрон

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с жителями, чтобы обсудить их обращения, касающиеся жилищных вопросов, благоустройства и других актуальных тем. Личные приемы, которые проводятся регулярно, позволяют оперативно реагировать на запросы горожан.

Одним из посетителей стал Максим Евгеньевич Б., доброволец, участвовавший в специальной военной операции. После возвращения домой он столкнулся с жилищной проблемой. Администрация Балашихи поможет ему в подготовке необходимых документов для ее решения. В знак благодарности боец вручил главе города трофейный дрон.

«Мы гордимся мужеством наших бойцов и благодарим Максима Евгеньевича за его подвиг и подарок. Мы верим в Победу и окажем всю необходимую поддержку», — отметил Сергей Юров.

Еще одно обращение поступило от жительницы микрорайона 1-е Мая, которая подняла вопросы благоустройства, включая обустройство народных троп и регулярную уборку территорий.

Все обращения, озвученные на приеме, зафиксированы и переданы в соответствующие подразделения администрации для дальнейшей работы. Такие встречи помогают укреплять диалог между властью и жителями, оперативно решая важные для города вопросы.